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Президент Ильхам Алиев и Дональд Туск выступили с заявлениями для печати

Ильхам Алиев и Дональд Туск выступили с заявлениями для печати

9 июля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и президент Совета Европейского Союза Дональд Туск выступили с заявлениями для печати.

Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента. 

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