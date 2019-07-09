Президент Ильхам Алиев и Дональд Туск выступили с заявлениями для печати

Ильхам Алиев и Дональд Туск выступили с заявлениями для печати

9 июля, 2019 15:34

https://report.az/storage/news/7dc3ebeabe0aa6074eb922f4ab3df2f3/4ff7ded2-1f7d-492f-9d7a-029215c6ed97_292.jpg 9 июля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и президент Совета Европейского Союза Дональд Туск выступили с заявлениями для печати. Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента.

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