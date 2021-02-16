Ильхам Алиев: Хотим видеть индонезийские компании в качестве наших партнеров

"В экономической сфере еще многое предстоит сделать для того, чтобы еще больше сблизить наши страны"

"Теперь мы должны смотреть вперед. После того, как Азербайджан освободил свои территории и восстановил территориальную целостность, появились большие возможности для экономического сотрудничества, в том числе на освобожденных от оккупации территориях".

Как сообщает Report, об этом 16 февраля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев сказал, принимая верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Республики Индонезия в нашей стране Хильди Хамиди.

"Мы хотим видеть индонезийские компании в качестве наших партнеров, подрядчиков для реализации различных запланированных нами проектов, а также для демонстрации нашего единства. Это наш план. Желаю вам приятного пребывания здесь, очень активной работы. Потому что в экономической сфере еще многое предстоит сделать для того, чтобы еще больше сблизить наши страны. Уверен, что мы увидим хороший прогресс во время вашей деятельности в Азербайджане", - отметил президент.