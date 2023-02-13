Ильхам Алиев: Хотим, чтобы в работах на освобожденных территориях участвовало больше итальянских компаний

Спустя месяц после окончания Второй Карабахской войны был подписан очень важный договор между "Азерэнержи" и Ansaldo.

Спустя месяц после окончания Второй Карабахской войны был подписан очень важный договор между "Азерэнержи" и Ansaldo.

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев заявил на встрече с делегацией во главе с министром по делам предприятий и продукции Made in Italy Итальянской Республики Адольфо Урсо, принявшей участие в церемонии закладки фундамента тепловой электростанции.

"Площадь освобожденных от оккупации земель составляет 10 тысяч квадратных километров. Для сравнения хочу сказать, что это территория, равная территории Ливана. Здесь все разрушено, поэтому мы создаем все заново и хотим, чтобы в этих работах участвовало больше итальянских компаний – как в сфере строительства, обслуживания, инвестиций, так и в качестве контракторов", - подчеркнул глава государства.

Отметив, что итальянская компания Iveco уже приступила к созданию на освобожденных территориях своего предприятия, президент Азербайджана сказал: "На этих территориях планируется производство грузовых автомашин. Так что повестка дня достаточно обширна, и я уверен, что в ходе визита все эти вопросы будут широко обсуждены".