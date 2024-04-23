Ильхам Алиев: Хотим, чтобы COP29 прошла успешно с точки зрения решения вопросов изменения климата

Нам очень хочется, чтобы COP29 прошла успешно с точки зрения решения проблем изменения климата. В то же время это мероприятие даст нам возможность высказать свое мнение.

Нам очень хочется, чтобы COP29 прошла успешно с точки зрения решения проблем изменения климата. В то же время это мероприятие даст нам возможность высказать свое мнение.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев 23 апреля в выступлении на международном форуме на тему "СОР29 и Зеленое видение для Азербайджана", организованном в Университете ADA.

"Вы абсолютно правы, нам есть много о чем рассказать миру. У нас есть возможность рассказать правду. Думаю, одним из преимуществ страны-хозяйки мероприятия является то, что мы примем десятки тысяч человек. Большинство из них посетят нашу страну впервые", - отметил глава государства.