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Ильхам Алиев: Хотим, чтобы COP29 прошла успешно с точки зрения решения вопросов изменения климата

Ильхам Алиев: Хотим, чтобы COP29 прошла успешно с точки зрения решения вопросов изменения климата Нам очень хочется, чтобы COP29 прошла успешно с точки зрения решения проблем изменения климата. В то же время это мероприятие даст нам возможность высказать свое мнение.
Внешняя политика
23 апреля 2024 г. 15:34
Ильхам Алиев: Хотим, чтобы COP29 прошла успешно с точки зрения решения вопросов изменения климата

Нам очень хочется, чтобы COP29 прошла успешно с точки зрения решения проблем изменения климата. В то же время это мероприятие даст нам возможность высказать свое мнение.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев 23 апреля в выступлении на международном форуме на тему "СОР29 и Зеленое видение для Азербайджана", организованном в Университете ADA.

"Вы абсолютно правы, нам есть много о чем рассказать миру. У нас есть возможность рассказать правду. Думаю, одним из преимуществ страны-хозяйки мероприятия является то, что мы примем десятки тысяч человек. Большинство из них посетят нашу страну впервые", - отметил глава государства.

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev: We want COP29 to be successful from point of view of tackling issues of climate change
Версия на азербайджанском языке Dövlət başçısı: İqlim dəyişiklikləri məsələlərinin həlli baxımından COP29-un uğurla keçməsini istəyirik

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