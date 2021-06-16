Ильхам Алиев: Хочу выразить признательность Турции, Пакистану и Афганистану

"Как вам известно, Армения около 30 лет удерживала под оккупацией примерно 20 процентов территории нашей страны. Армения провела этническую чистку против азербайджанцев. Более миллиона азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами. Армения у

"Как вам известно, Армения около 30 лет удерживала под оккупацией примерно 20 процентов территории нашей страны. Армения провела этническую чистку против азербайджанцев. Более миллиона азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами. Армения учинила Ходжалинский геноцид. Он признан 13 странами".

Как передает Report, об этом президент Ильхам Алиев сказал во время выступления в видеоформате на втором Саммите Организации исламского сотрудничества по науке и технологиям.

Глава государства сказал, что принятые в 1993 году Советом Безопасности ООН четыре резолюции, требовавшие безотлагательного, полного и безоговорочного вывода армянских вооруженных сил с оккупированных территорий Азербайджана, декларации Движения неприсоединения, резолюции Организации исламского сотрудничества, соответствующие решения ОБСЕ и других международных организаций составляли правовую базу урегулирования конфликта: "Однако Армения, игнорируя требования международной общественности, пыталась навсегда сохранить наши земли под оккупацией. Трижды – в июле, августе и сентябре 2020 года, совершив военные провокации на государственной границе и бывшей линии соприкосновения, Армения способствовала убийству невинного гражданского населения и воспламенению войны".

Президент напомнил, что в сентябре минувшего года в ответ на крупномасштабное военное наступление Армении, Азербайджан начал контрнаступательную операцию и освободил значительную часть находившихся под оккупацией территорий:

"Потерпев полное поражение в 44-дневной Отечественной войне, Армения подписала 10 ноября 2020 года Акт о капитуляции и вынуждена была вывести войска с других оккупированных территорий Азербайджана. Азербайджан сам обеспечил исполнение резолюций, принятых Советом Безопасности ООН в 1993 году. Таким образом, Азербайджан положил конец 30-летнему конфликту, военно-политическим путем восстановил свою территориальную целостность и историческую справедливость.

Мы высоко оцениваем решительную позицию, занимаемую Организацией исламского сотрудничества во время войны. Организация исламского сотрудничества выступила с заявлениями в поддержку Азербайджана. В частности, хочу выразить признательность Турции, Пакистану и Афганистану, с первых дней войны оказывавших нам политическую поддержку".