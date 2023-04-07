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Ильхам Алиев: Грузия и Азербайджан успешно работают в реализации Среднего коридора

Ильхам Алиев: Грузия и Азербайджан успешно работают в реализации Среднего коридора Естественно, важная часть наших двусторонних отношений связана с транспортом. И здесь все дела идут успешно, по плану.
Внешняя политика
7 апреля 2023 г. 17:01
Ильхам Алиев: Грузия и Азербайджан успешно работают в реализации Среднего коридора

Естественно, важная часть наших двусторонних отношений связана с транспортом. И здесь все дела идут успешно, по плану.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал 7 апреля в заявлении для прессы после встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили один на один.

"Грузия и Азербайджан успешно работают в реализации Среднего коридора. Конечно же, на очередных этапах будут предприняты дополнительные шаги, направленные также на увеличение объема грузоперевозок", - подчеркнул глава государства.

Отметив, что в прошлом и этом году он неоднократно совершал и будет еще совершать визиты в страны Центральной Азии, президент Ильхам Алиев сказал: "Имеются прекрасные возможности для транспортировки новых грузов по Среднему коридору. Здесь должны найти свои решения как все административные вопросы, с единой позиции должна быть решена и тарифная политика и в то же время необходимо предпринять совместные усилия для привлечения грузов и их транспортировки. Естественно, сегодня и этот вопрос широко обсуждался и будет обсуждаться".

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Версия на английском языке President of Azerbaijan: Georgia and Azerbaijan are working successfully on the implementation of the Middle Corridor
Версия на азербайджанском языке Prezident: "Orta dəhlizin həyata keçirilməsində Gürcüstan və Azərbaycan uğurla fəaliyyət göstərir"

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