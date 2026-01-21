Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь
    Ильхам Алиев: Горнодобывающая промышленность, возобновляемая энергия, искусственный интеллект и дата-центры – основные направления для привлечения иностранных инвестиций

    Внешняя политика
    • 21 января, 2026
    • 02:35
    Горнодобывающая промышленность, возобновляемая энергия, искусственный интеллект, дата-центры – основные направления для привлечения иностранных инвестиций.

    Как сообщает Report, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на мероприятии под названием "Завтрак с руководством Азербайджана" в рамках Всемирного экономического форума в Давосе, отвечая на вопросы представителей бизнеса из различных стран.

    Отметив, что горнодобывающая промышленность является относительно новым направлением, глава государства подчеркнул: "Потому что большая часть нашего потенциала в области редких металлов находится на территориях, освобожденных от армянской оккупации за последние пять и за последние два года. И сейчас мы находимся на активной стадии исследований с использованием самых современных технологических возможностей для определения всего нашего потенциала".

    Azərbaycan Prezidenti: Mədənçilik, bərpaolunan enerji, süni intellekt və məlumat mərkəzləri xarici investisiyaların cəlb olunması üçün əsas hədəflərdir

