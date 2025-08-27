Ильхам Алиев: Голоса бывших иранских чиновников не имеют для нас никакого значения

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что отношения между ним и президентом Ирана Масудом Пезешкианом, а также между администрациями двух президентов являются очень конструктивными и дружественными.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана заявил в интервью саудовскому телеканалу "Аль-Арабия".

Глава государства отметил, что считает официальную позицию Ирана в отношении новых событий очень разумной и позитивной. "Говоря "официальная позиция", я имею в виду позицию президента и министра иностранных дел. Это официальная позиция", - подчеркнул он.

Касаясь других позиций в Иране, президент добавил, что азербайджанская политика основывается на позиции политиков, избранных народом Ирана и уполномоченных исполнять свои обязанности – и это президент.

"Раздавались голоса некоторых бывших чиновников, которых теперь называют советниками. Я не знаю, какие советы они дают. Непосредственно эта реакция была очень...

Поэтому эта позиция для нас совершенно не важна. Она не имеет для нас никакого значения, поскольку наши межгосударственные отношения – это отношения между правительствами, между президентами, между министрами иностранных дел. Поэтому мы полностью игнорируем эти ложные нарративы, которые распространяют так называемые советники. Для нас все ясно", - добавил он.

Азербайджанский лидер отметил, что позиция иранского президента абсолютно разумна и основана на том, что Зангезурский коридор не представляет никакой угрозы Ирану.

"В некоторых СМИ и на некоторых интернет-сайтах ходило много слухов о якобы готовящейся оккупации Зангезура со стороны Азербайджана. О том, что Азербайджан якобы планирует перекрыть ирано-армянскую границу. Это была абсолютная ложь. У нас не было такого намерения. Опять же, если бы мы хотели это сделать, то сделали бы в ноябре 2020 года. И это было бы очень легко. Даже на протяжении последних пяти лет сделать это было несложно. Ведь протяженность маршрута всего-то сорок километров! С военной точки зрения это не заняло бы много времени. Просто идете с обеих сторон — со стороны Нахчывана и основной части Азербайджана — и берете его. И все это знают. И даже те, кто дает плохие советы, знают, что мы обладаем такой силой. Мы этого не сделали, потому что мы не агрессоры. Мы не страна, которая оккупирует. Мы народ и страна, которые освобождают, что мы и сделали. И наша война была справедливой, освободительной, войной на нашей земле, войной за восстановление справедливости", - подчеркнул он.

Ильхам Алиев подчеркнул, что с этой точки зрения, все слухи о том, что в Азербайджане планировали перекрыть армяно-иранскую границу, абсолютно беспочвенны.

"Все это знают. Кстати, за эти пять лет, когда Армения блокировала открытие Зангезурского коридора, мы договорились с иранским правительством, опять же, на межправительственном уровне, о строительстве объездной дороги по иранской территории, и она была названа Аразским коридором, по названию реки Араз.

Так что Азербайджан уже вкладывает много денег в строительство моста через реку Араз, чтобы обойти Армению. На карте видно, что это несложно: с армяно-азербайджанской границы повернуть налево, построить мост через реку, проехать сорок километров по территории Ирана и снова въехать в Нахчыван. Так что этот проект уже находится в стадии реализации. Когда откроется коридор через Армению, у нас будет два пути, у нас появится больше возможностей для доставки грузов: один путь будет проходить через Иран, а другой – через Армению. Мы также обсудили с нашими иранскими коллегами из правительства возможную необходимость построить железную дорогу на иранской стороне реки. Если это произойдет, если Иран это сделает, то часть грузов будет проходить через Иран", - добавил он.