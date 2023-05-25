О нас

Ильхам Алиев: Гейдар Алиев и Владимир Путин заложили основы сегодняшнего уровня отношений между Россией и Азербайджаном

Ильхам Алиев: Гейдар Алиев и Владимир Путин заложили основы сегодняшнего уровня отношений между Россией и Азербайджаном Гейдар Алиев и Владимир Путин заложили основы сегодняшнего уровня отношений между Россией и Азербайджаном.
Внешняя политика
25 мая 2023 г. 20:58
Ильхам Алиев: Гейдар Алиев и Владимир Путин заложили основы сегодняшнего уровня отношений между Россией и Азербайджаном

Гейдар Алиев и Владимир Путин заложили основы сегодняшнего уровня отношений между Россией и Азербайджаном.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Москве.

Обращаясь к российскому коллеге, глава нашего государства сказал: "Именно после Вашего визита в Азербайджан в 2001 году отношения вышли на качественно новый уровень, и сегодня мы уже характеризуем эти отношения как союзнические, не только де-факто, но и де-юре".

Напомнив, что в начале прошлого года была подписана Декларация о союзническом взаимодействии, Президент Азербайджана назвал ее важнейшим политическим документом, отражающим дух и характер двусторонних отношений и стремление обеих стран к еще более тесному взаимодействию.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Названо число граждан Азербайджана, посетивших Анталью в прошлом и текущем годах
Названо число граждан Азербайджана, посетивших Анталью в прошлом и текущем годах
25 мая 2023 г. 15:44
Исполнительный директор TƏBİB прокомментировал массовые отравления в школах
Исполнительный директор TƏBİB прокомментировал массовые отравления в школах
24 мая 2023 г. 14:06
IFC: Наши приоритеты в Азербайджане соответствуют приоритетам правительства
IFC: Наши приоритеты в Азербайджане соответствуют приоритетам правительства
24 мая 2023 г. 12:11
На территории Имарет обнаружено более 30 могил членов ханской династии
На территории "Имарет" обнаружено более 30 могил членов ханской династии
23 мая 2023 г. 15:34
В Шуше обнаружены тоннели
В Шуше обнаружены тоннели
23 мая 2023 г. 15:04
Посол: В Азербайджане пройдут Дни Доминиканы
Посол: В Азербайджане пройдут Дни Доминиканы
20 мая 2023 г. 16:46
Историческое достижение пятилетней давности: Как спецназ освободил высоту Гюннют?
ФотоИсторическое достижение пятилетней давности: Как спецназ освободил высоту Гюннют?
20 мая 2023 г. 11:59
Посол Монголии: Очень рад быть послом в такой близкой сердцу стране, как Азербайджан
Посол Монголии: Очень рад быть послом в такой близкой сердцу стране, как Азербайджан
19 мая 2023 г. 14:02
Министр обороны Молдовы: Россия использует все возможности, воздушное пространство нашей страны нарушается
Министр обороны Молдовы: Россия использует все возможности, воздушное пространство нашей страны нарушается
18 мая 2023 г. 15:24
Дамьян Крневич: EC признает значимость Азербайджана для реализации своих стратегических амбиций
Дамьян Крневич: EC признает значимость Азербайджана для реализации своих стратегических амбиций
18 мая 2023 г. 14:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi