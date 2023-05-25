Ильхам Алиев: Гейдар Алиев и Владимир Путин заложили основы сегодняшнего уровня отношений между Россией и Азербайджаном

Гейдар Алиев и Владимир Путин заложили основы сегодняшнего уровня отношений между Россией и Азербайджаном.

Гейдар Алиев и Владимир Путин заложили основы сегодняшнего уровня отношений между Россией и Азербайджаном.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Москве.

Обращаясь к российскому коллеге, глава нашего государства сказал: "Именно после Вашего визита в Азербайджан в 2001 году отношения вышли на качественно новый уровень, и сегодня мы уже характеризуем эти отношения как союзнические, не только де-факто, но и де-юре".

Напомнив, что в начале прошлого года была подписана Декларация о союзническом взаимодействии, Президент Азербайджана назвал ее важнейшим политическим документом, отражающим дух и характер двусторонних отношений и стремление обеих стран к еще более тесному взаимодействию.