Ильхам Алиев: Франция является одной из стран, продолжающих политику неоколониализма

Одной из стран, которая все еще продолжает политику неоколониализма, является Франция. Управляемые Францией за пределами Европы территории – это отвратительные остатки французской колониальной империи.

Одной из стран, которая все еще продолжает политику неоколониализма, является Франция. Управляемые Францией за пределами Европы территории – это отвратительные остатки французской колониальной империи.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, выступая на проходящей в Баку министерской встрече Координационного бюро Движения неприсоединения на тему "Движение неприсоединения: едины и непоколебимы в противостоянии возникающим вызовам".

Глава государства отметил, что Франция должна уважать суверенитет Коморских островов над островом Майотта, а также права народа Новой Каледонии и других народов французских заморских общин и территорий.