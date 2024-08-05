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Ильхам Алиев: Франция показала свое истинное лицо после освобождения Азербайджаном своих земель от оккупации

Ильхам Алиев: Франция показала свое истинное лицо после освобождения Азербайджаном своих земель от оккупации Франция показала свое истинное лицо после освобождения Азербайджаном своих земель от оккупации и осуществляет несправедливую деятельность против нашей страны в ООН, Европейском Союзе.
Внешняя политика
5 августа 2024 г. 20:24
Ильхам Алиев: Франция показала свое истинное лицо после освобождения Азербайджаном своих земель от оккупации

Франция показала свое истинное лицо после освобождения Азербайджаном своих земель от оккупации и осуществляет несправедливую деятельность против нашей страны в ООН, Европейском Союзе.

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев заявил, принимая верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Буркина-Фасо в Азербайджане Винта Соме 5 августа.

Коснувшись сотрудничества в рамках международных организаций, президент Азербайджана отметил важность оказания взаимной поддержки в первую очередь в ООН, Движении неприсоединения. Подчеркнув, что Азербайджан в течение четырех лет успешно председательствовал в Движении неприсоединения, президент Ильхам Алиев сказал, что одной из тем, которой наша страна в этот период уделяла особое внимание, являлись колониализм, неоколониализм и борьба с ним. Отметив в этом контексте, что проводимая Францией политика неоколониализма вызывает чувство отвращения, глава государства сказал, что Азербайджан возвысил голос против этой политики и требует независимости, свободы для народов, порабощенных Францией, которая имеет кровавую колониальную историю. Президент Ильхам Алиев отметил, что неправительственные организации Азербайджана также ведут активную работу в этом направлении в рамках международного неправительственного движения.

Говоря о предвзятой позиции Парижа по отношению к нашей стране, президент Ильхам Алиев сказал, что Франция показала свое истинное лицо после освобождения Азербайджаном своих земель от оккупации и осуществляет несправедливую деятельность против нашей страны в ООН, Европейском Союзе.

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: Azərbaycan torpaqlarını işğaldan azad edəndən sonra Fransa əsl simasını nümayiş etdirdi

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