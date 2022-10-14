Ильхам Алиев: Азербайджан, проявив добрую волю, позволил Франции участвовать в этой встрече

"К сожалению, несмотря на то, что Азербайджан дал согласие на проведение четырехсторонней встречи, в том числе с участием президента Франции, хотя Франция никакого отношения к отношениям между Азербайджаном и Арменией не имеет, - Франция как сопредседател

"К сожалению, несмотря на то, что Азербайджан дал согласие на проведение четырехсторонней встречи, в том числе с участием президента Франции, хотя Франция никакого отношения к отношениям между Азербайджаном и Арменией не имеет, - Франция как сопредседатель Минской группы, да, она имела мандат на посредническую миссию, но поскольку карабахский конфликт урегулирован и в услугах Минской группы необходимости нет, тем более, что эти услуги, если можно так выразиться, были "медвежьей" услугой, как я уже сказал, Минская группа не сделала ничего, ни один сантиметр нашей территории не был освобожден, - Азербайджан, проявив добрую волю, позволил французскому президенту участвовать в этой встрече".

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил во время выступления на заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств (СНГ) в Астане 14 октября.

"Что касается участия председателя Европейского Совета, то, как вы знаете, уже несколько трехсторонних встреч было проведено в Брюсселе и в принципе мы всегда поддерживали усилия Европейского Союза в деле нормализации азербайджано-армянских отношений. Так вот, несмотря на добрую волю, проявленную Азербайджаном, буквально через неделю после встречи в Праге президент Франции выступил с оскорбительными, неприемлемыми, лживыми и провокационными заявлениями. Они есть в печати, каждый может их увидеть. В этих заявлениях он объявил Азербайджан в учинении ужасной войны, тем самым, манипулируя фактами, пытался ввести в заблуждение французскую и мировую общественность. Азербайджан вел войну на своей международно признанной территории. Карабах признан всем миром как часть Азербайджана. Мы использовали право на самооборону и восстановили силой свою территориальную целостность. Далее было заявлено, что Франция никогда Армению не оставит. Ну это, как говорится, вопрос двухсторонних отношений. А также были высказаны тенденциозные заявления в адрес Российской Федерации, а именно, что "Россия сыграла в азербайджанскую игру". Насколько политически корректно президенту великой страны использовать дворовой лексикон, это пусть определяет французская общественность. Мы же со своей стороны такого рода заявления категорически осуждаем, отвергаем и не видим дальше никакой возможности при таком отношении французского правительства для Франции играть какую-либо роль в деле нормализации азербайджано-армянских отношений", - сказал глава государства.