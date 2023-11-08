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Ильхам Алиев: Фаррух, Сарыбаба-Гырхгыз и другие военные операции были месседжами для Армении

Ильхам Алиев: Фаррух, Сарыбаба-Гырхгыз и другие военные операции были месседжами для Армении Проведенные за последние три года военные операции, включая Фаррухскую операцию, операцию Сарыбаба-Гырхгыз и другие, значительно улучшили наши стратегические позиции.
Внешняя политика
8 ноября 2023 г. 17:06
Ильхам Алиев: Фаррух, Сарыбаба-Гырхгыз и другие военные операции были месседжами для Армении

Проведенные за последние три года военные операции, включая Фаррухскую операцию, операцию Сарыбаба-Гырхгыз и другие, значительно улучшили наши стратегические позиции.

Как сообщает Report , об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на военном параде по случаю 8 Ноября - Дня Победы в городе Ханкенди.

По словам главы государства, эти операции в то же время были месседжами Армении о том, что никто и ничто не в силах остановить нас, Карабах - это азербайджанская земля, условия здесь диктуем мы, и вы должны немедленно вывести свои вооруженные силы с наших земель.

"Если бы тогда прислушались к моим словам, не было бы необходимости проводить антитеррористические мероприятия в сентябре. Причиной всех их бед являются они сами. Их беды начались отнюдь не три года назад, а еще в начале 1990-х годов", - добавил президент Азербайджана.

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev: Farrukh, Saribaba-Girkhgiz and other military operations were a message to Armenia
Версия на азербайджанском языке Prezident: "Fərrux, Sarıbaba-Qırxqız və digər hərbi əməliyyatlar Ermənistana göndərilmiş mesaj idi"

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