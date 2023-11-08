Ильхам Алиев: Фаррух, Сарыбаба-Гырхгыз и другие военные операции были месседжами для Армении

Проведенные за последние три года военные операции, включая Фаррухскую операцию, операцию Сарыбаба-Гырхгыз и другие, значительно улучшили наши стратегические позиции.

Проведенные за последние три года военные операции, включая Фаррухскую операцию, операцию Сарыбаба-Гырхгыз и другие, значительно улучшили наши стратегические позиции.

Как сообщает Report , об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на военном параде по случаю 8 Ноября - Дня Победы в городе Ханкенди.

По словам главы государства, эти операции в то же время были месседжами Армении о том, что никто и ничто не в силах остановить нас, Карабах - это азербайджанская земля, условия здесь диктуем мы, и вы должны немедленно вывести свои вооруженные силы с наших земель.

"Если бы тогда прислушались к моим словам, не было бы необходимости проводить антитеррористические мероприятия в сентябре. Причиной всех их бед являются они сами. Их беды начались отнюдь не три года назад, а еще в начале 1990-х годов", - добавил президент Азербайджана.