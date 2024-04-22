Ильхам Алиев: Фактор Гейдара Алиева всегда играл и будет играть важную роль в межгосударственных отношениях РФ и Азербайджана

Фактор Гейдара Алиева всегда играл и будет играть важную роль в межгосударственных отношениях России и Азербайджана.

Фактор Гейдара Алиева всегда играл и будет играть важную роль в межгосударственных отношениях России и Азербайджана.

Как передает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев на совместной встрече в Москве с президентом России Владимиром Путиным с ветеранами и работниками железнодорожной отрасли по случаю 50-летнего юбилея Байкало-Амурской магистрали (БАМ).

Глава Азербайджанского государства также поблагодарил БАМовцев за увековечение памяти Гейдара Алиева, напомнив, что его именем назван вокзал в поселке Ангоя. "БАМовцы хорошо знают, он прошел практически пешком большой путь, на поезде, на вертолете, в тяжелых условиях от Братска до Владивостока и Находки и на протяжении десяти дней делил радости и горести с БАМовцами", - добавил президент Ильхам Алиев.