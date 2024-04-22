О нас

Ильхам Алиев: Фактор Гейдара Алиева всегда играл и будет играть важную роль в межгосударственных отношениях РФ и Азербайджана

Ильхам Алиев: Фактор Гейдара Алиева всегда играл и будет играть важную роль в межгосударственных отношениях РФ и Азербайджана Фактор Гейдара Алиева всегда играл и будет играть важную роль в межгосударственных отношениях России и Азербайджана.
Внешняя политика
22 апреля 2024 г. 21:54
Ильхам Алиев: Фактор Гейдара Алиева всегда играл и будет играть важную роль в межгосударственных отношениях РФ и Азербайджана

Фактор Гейдара Алиева всегда играл и будет играть важную роль в межгосударственных отношениях России и Азербайджана.

Как передает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев на совместной встрече в Москве с президентом России Владимиром Путиным с ветеранами и работниками железнодорожной отрасли по случаю 50-летнего юбилея Байкало-Амурской магистрали (БАМ).

Глава Азербайджанского государства также поблагодарил БАМовцев за увековечение памяти Гейдара Алиева, напомнив, что его именем назван вокзал в поселке Ангоя. "БАМовцы хорошо знают, он прошел практически пешком большой путь, на поезде, на вертолете, в тяжелых условиях от Братска до Владивостока и Находки и на протяжении десяти дней делил радости и горести с БАМовцами", - добавил президент Ильхам Алиев.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Состоялась встреча президентов Азербайджана и России с ветеранами БАМ
Состоялась встреча президентов Азербайджана и России с ветеранами БАМ
22 апреля 2024 г. 21:50
Президент: Владимир Путин и Гейдар Алиев заложили основу дружественных, добрососедских отношений между Азербайджаном и РФ
Президент: Владимир Путин и Гейдар Алиев заложили основу дружественных, добрососедских отношений между Азербайджаном и РФ
22 апреля 2024 г. 21:40
Ветеран БАМа: Гейдар Алиев был человеком с железной волей, в то же время чутким к людям
Ветеран БАМа: Гейдар Алиев был человеком с железной волей, в то же время чутким к людям
22 апреля 2024 г. 21:29
Путин: Гейдар Алиев сделал все возможное, чтобы проект БАМ состоялся
Путин: Гейдар Алиев сделал все возможное, чтобы проект БАМ состоялся
22 апреля 2024 г. 21:07
В Москве состоялся совместный обед президентов Азербайджана и России
В Москве состоялся совместный обед президентов Азербайджана и России
22 апреля 2024 г. 20:53
В МИД Грузии поприветствовали договоренность между Азербайджаном и Арменией по делимитации границ
В МИД Грузии поприветствовали договоренность между Азербайджаном и Арменией по делимитации границ
22 апреля 2024 г. 19:55
Гарибашвили обсудил с послом Азербайджана двусторонние отношения
ФотоГарибашвили обсудил с послом Азербайджана двусторонние отношения
22 апреля 2024 г. 19:35
Кремль: Выход российских миротворцев из Карабаха отвечает сложившимся в регионе реалиям
Кремль: Выход российских миротворцев из Карабаха отвечает сложившимся в регионе реалиям
22 апреля 2024 г. 19:19
Состоялась встреча президентов Азербайджана и России один на один
ФотоСостоялась встреча президентов Азербайджана и России один на один
22 апреля 2024 г. 17:33
Президент Ильхам Алиев: Мы очень довольны тем, как развиваются наши связи с Россией
Президент Ильхам Алиев: Мы очень довольны тем, как развиваются наши связи с Россией
22 апреля 2024 г. 17:32

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi