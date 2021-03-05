Азербайджан и Пакистан - пример настоящего братства и дружбы

Премьер-министр Пакистана Имран Хан поздравил Президента Ильхама Алиева с освобождением оккупированных территорий

4 марта состоялся XIV онлайн Саммит Организации экономического сотрудничества (ОЭС), где обсуждался вопрос дальнейшего развития экономических отношений между странами-членами этой организации. Стоит обратить особое внимание на динамичное развитие отношений между двумя братскими странами- Азербайджаном и Пакистаном.

Как отметил Президент во время своего выступления на саммите, с первого дня войны Пакистан демонстрировал солидарность и поддержку Азербайджану. Пакистан также выступил как сторонник выполнения резолюций Совета Безопасности ООН, требующих немедленного и безоговорочного вывода войск с оккупированных территорий Азербайджана, и осудил армянскую агрессию.

"27 и 28 сентября минувшего года – в первый и во второй день войны братские Пакистан и Афганистан призвали Армению положить конец оккупации, выполнить соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН и выразили поддержку территориальной целостности Азербайджана. Выражаю им глубокую признательность за оказанную нам поддержку. Я также благодарю глав государств и правительств стран, поддержавших нас в период войны", - заявил выступая на саммите президент Азербайджана Ильхам Алиев.

В этом смысле президент Ильхам Алиев подтвердил тот факт, что уровень отношений Азербайджана и Пакистана невероятно высоки и созидательны. И таким отношениям впору позавидовать любым странам.

Неотъемлемую поддержку Азербайджану и в этот раз на Саммите выразил Премьер-министр Пакистана Имран Хан сказав, что хочет особо поздравить Президента Ильхама Алиева с успешным освобождением оккупированных территорий.

Пакистан всегда поддерживал Азербайджан в вопросе территориальной целостности страны, именно Пакистан одним из первых осудил агрессивные действия Армении осенью прошлого года. Так, в заявлении Министерства иностранных дел Пакистана от 27 сентября 2020 года говорится: "Мы осуждаем интенсивный обстрел вооруженными силами Армении 27 сентября по мирному населению сел Тертерского, Агдамского, Физулинского и Джебраильского районов Азербайджана. а это очередная провокация. Это серьезная угроза миру и безопасности всего региона. Пакистан поддерживает братский азербайджанский народ и и поддерживает его территориальную целостность." Позже, в интервью одному из местных телеканалов страны 16 ноября 2020 года премьер-министр Пакистана Имран Хан сказал: "Вооруженные силы Азербайджана проявили образцовое мужество. Карабах - не спорная территория. Весь мир признает, что Карабах принадлежит Азербайджану, и признает его территорией этой страны. Азербайджанцы вернули свои исконные земли".

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе встречи в видеоформате с делегацией во главе с председателем Объединенного комитета начальников штабов Исламской Республики Пакистан генералом Надимом Разой 4 марта подчеркнул важность развития отношений между двумя странами. Председатель Объединенного комитета начальников штабов Исламской Республики Пакистан генерал Надим Раза также поздравил Азербайджан с освобождением оккупированных территорий: "Ваша Победа была такой же желанной и в Пакистане. В любой момент войны сообщения об операциях Вооруженных сил Азербайджана публиковались в наших средствах массовой информации под основными заголовками. Еще раз поздравляю Вас с полной Победой".

Все это свидетельствует о том, что с каждым годом отношения между двумя странами становятся все крепче, и они рассчитаны на долгосрочную перспективу.