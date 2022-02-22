Ильхам Алиев: Эта декларация выводит наши отношения на союзнический уровень

"Эта декларация выводит наши отношения на союзнический уровень. Это и большая привилегия, и большая ответственность. И мы шли к этому дню упорно, долго, наращивая потенциал сотрудничества, выстраивая отношения, основанные на искренности, добрососедстве, п

"Эта декларация выводит наши отношения на союзнический уровень. Это и большая привилегия, и большая ответственность. И мы шли к этому дню упорно, долго, наращивая потенциал сотрудничества, выстраивая отношения, основанные на искренности, добрососедстве, прагматизме, на учете взаимных интересов".

Как передает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев на пресс-конференции по итогам переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным.

Лидер Азербайджана отметил, что практическая работа над декларацией началась чуть более года назад. "За это время соответствующими экспертными группами наших стран был согласован очень обширный документ, состоящий из 43 пунктов, охватывающий практически все основные сферы нашей деятельности", - подчеркнул президент.