Ильхам Алиев: Если мы не будем думать о будущем, решить сегодняшние проблемы будет очень сложно

Откровенно говоря, я не ставлю перед собой никаких задач в жизни заранее. Но как Президент я не могу себе этого позволить, потому что, если мы не будем думать о будущем, решить сегодняшние проблемы будет очень сложно.
Как передает Report, такое мнение высказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в программе "Формула власти", которая транслировалась на телеканале "Россия 24".
Подчеркнув, что с нетерпением ждет полувека, глава государства сказал: "Этот период составляет 100 лет в энергетике. Другими словами, Азербайджан уже как минимум сто лет становится незаменимым и очень важным игроком на международном энергетическом рынке. Мы создаем инфраструктуру в сфере транспорта, которая веками будет работать на благо нашей страны".
Отметив, что это, а также подготовка кадров и информационные технологии являются инвестициями в будущее, президент Ильхам Алиев сказал, что реализация Целей устойчивого развития ООН имеет особое значение для Азербайджана. Азербайджан является одной из 12 стран, представивших третий Добровольный национальный отчет о реализации Повестки дня на период до 2030 года, и первым государством в своем регионе.