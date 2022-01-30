Ильхам Алиев: Если мы не будем думать о будущем, решить сегодняшние проблемы будет очень сложно

Ильхам Алиев: Если мы не будем думать о будущем, решить сегодняшние проблемы будет очень сложно

Откровенно говоря, я не ставлю перед собой никаких задач в жизни заранее. Но как Президент я не могу себе этого позволить, потому что, если мы не будем думать о будущем, решить сегодняшние проблемы будет очень сложно.

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