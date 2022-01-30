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Ильхам Алиев: Если мы не будем думать о будущем, решить сегодняшние проблемы будет очень сложно

Ильхам Алиев: Если мы не будем думать о будущем, решить сегодняшние проблемы будет очень сложно Откровенно говоря, я не ставлю перед собой никаких задач в жизни заранее. Но как Президент я не могу себе этого позволить, потому что, если мы не будем думать о будущем, решить сегодняшние проблемы будет очень сложно.
Внешняя политика
30 января 2022 г. 15:31
Ильхам Алиев: Если мы не будем думать о будущем, решить сегодняшние проблемы будет очень сложно

Откровенно говоря, я не ставлю перед собой никаких задач в жизни заранее. Но как Президент я не могу себе этого позволить, потому что, если мы не будем думать о будущем, решить сегодняшние проблемы будет очень сложно.

Как передает Report, такое мнение высказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в программе "Формула власти", которая транслировалась на телеканале "Россия 24".

Подчеркнув, что с нетерпением ждет полувека, глава государства сказал: "Этот период составляет 100 лет в энергетике. Другими словами, Азербайджан уже как минимум сто лет становится незаменимым и очень важным игроком на международном энергетическом рынке. Мы создаем инфраструктуру в сфере транспорта, которая веками будет работать на благо нашей страны".

Отметив, что это, а также подготовка кадров и информационные технологии являются инвестициями в будущее, президент Ильхам Алиев сказал, что реализация Целей устойчивого развития ООН имеет особое значение для Азербайджана. Азербайджан является одной из 12 стран, представивших третий Добровольный национальный отчет о реализации Повестки дня на период до 2030 года, и первым государством в своем регионе.

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Версия на английском языке President Aliyev: If we don't think ahead, it will be very difficult to solve today's problems
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti: "Əgər gələcəyi düşünməsək, bu günün problemlərini həll etmək çox çətin olacaq"

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