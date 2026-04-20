Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    Ильхам Алиев: Эскалация геополитической напряженности подчеркивает хрупкость международной безопасности

    20 апреля, 2026
    Ильхам Алиев: Эскалация геополитической напряженности подчеркивает хрупкость международной безопасности

    Экономическая и социальная комиссия Организации Объединенных Наций для Азии и Тихого океана остается одной из наиболее инклюзивных и влиятельных региональных платформ ООН, которая играет жизненно важную роль в продвижении устойчивого развития, содействии региональной транспортной связности, торговле и экономическому сотрудничеству. Мы рады внести свой вклад в эту важную работу, особенно в то время, когда необходимо укреплять многосторонний подход.

    Как передает Report, об этом говорится в обращении президента Ильхама Алиева к участникам 82-й сессии Экономической и социальной комиссии Организации Объединенных Наций для Азии и Тихого океана.

    "Наша встреча проходит в период повышенной глобальной неопределенности. Эскалация геополитической напряженности и конфликтов продолжает подчеркивать хрупкость международного мира и безопасности, а также уязвимость достижений в области развития, накопленных на протяжении десятилетий. В этом контексте Азербайджан вновь подтверждает свою непоколебимую приверженность принципам суверенитета и территориальной целостности государств.

    С момента моего первого обращения к этому уважаемому собранию в 2021 году Южный Кавказ претерпел глубокие преобразования. Азербайджан полностью восстановил свой суверенитет и территориальную целостность и инициировал мирную повестку дня с Арменией. На саммите в Вашингтоне в августе прошлого года, организованном президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом, был достигнут исторический прогресс в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

    Сегодня мы наблюдаем выгоды от этого мира. Запущены торговые отношения между Азербайджаном и Арменией, и Азербайджан в настоящее время облегчает транзитный доступ для Армении. Взаимные визиты представителей гражданского общества способствуют укреплению доверия.

    В то же время Азербайджан реализует уникальные и широкомасштабные проекты по восстановлению на освобожденных территориях, полностью разрушенных в ходе оккупации. Успешно реализуется программа "Великое возвращение". Более 80 тыс. человек вернулись в Карабахский и Восточно-Зангезурский регионы – чтобы восстановить свою жизнь, воссоединиться со своей родиной, учиться и работать. Однако наземные мины остаются серьезной гуманитарной проблемой и препятствием для развития – проблемой, которая затрагивает также несколько стран в регионе ЭСКАТО и требует укрепления международного сотрудничества. С момента окончания конфликта в 2020 году более 400 азербайджанских гражданских лиц погибли или получили ранения в результате взрывов наземных мин", - говорится в обращении.

    Ильхам Алиев 82-я сессия Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана
    İlham Əliyev: Yüksələn geosiyasi gərginlik onilliklər ərzində əldə olunmuş inkişaf nailiyyətlərinin kövrəkliyini üzə çıxarır
    President Ilham Aliyev: Rising geopolitical tension reveals fragility of decades of development

    Последние новости

    21:17

    Депутат: Ненависть, дискриминация к мусульманам во Франции продолжаются уже долгие годы

    Внешняя политика
    21:06

    Азер Керимли: Жюльен Одул забыл, что во Франции живут 9 млн мусульман

    Внешняя политика
    20:52

    Госдеп: Второй раунд переговоров между Израилем и Ливаном состоится 23 апреля в США

    Другие страны
    20:49

    Амирбеков: Баку и Прага заинтересованы в расширении сотрудничества в энергетике

    Внешняя политика
    20:40

    Марта Кос: Средний коридор становится стратегическим направлением для ЕС

    Другие страны
    20:32
    Фото

    Почтена память бойцов Спецназа, ставших шехидами в Апрельских боях

    Армия
    20:22

    Пезешкиан: США хотят капитуляции Ирана

    В регионе
    20:16

    Макрон: Франция не была конкретной целью обстрела в Ормузском проливе

    Другие страны
    19:58

    Скандал в Премьер-лиге: "Нефтчи" требует наказания судей

    Футбол
    Лента новостей