Ильхам Алиев Эрдогану: Ваши выражающие интересы Азербайджана заявления в ООН - еще один братский шаг

Когда происходили эти события (антитеррористические мероприятия – ред.), Вы (Эрдоган – ред.) находились в США, в Нью-Йорке, участвовали в заседании Генеральной Ассамблеи ООН. Там, с самой высокой трибуны в мире, Вы сделали заявления, выражающие интересы А

Когда происходили эти события (антитеррористические мероприятия – ред.), Вы (Эрдоган – ред.) находились в США, в Нью-Йорке, участвовали в заседании Генеральной Ассамблеи ООН. Там, с самой высокой трибуны в мире, Вы сделали заявления, выражающие интересы Азербайджанского государства. Вы сделали справедливые заявления, полностью основанные на международном праве – "Карабах - это земля Азербайджана!".

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил 25 сентября во время совместного с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявления для прессы.

Глава государства отметил, что это является и правдой, и в то же время полностью соответствует международному праву, а также это - очередной братский шаг, сделанный Турцией.