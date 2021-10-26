Ильхам Алиев Эрдогану: В Азербайджане все любят Вас, относятся с большим уважением

”С первых часов и до последних минут второй Карабахской войны Турция была рядом с Азербайджаном".

”С первых часов и до последних минут второй Карабахской войны Турция была рядом с Азербайджаном".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев 26 октября в Зангилане, выступая с совместным заявлением для прессы с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Мой дорогой брат, уважаемый президент с первых часов оказал поддержку Азербайджану. Он показал всему миру, что Азербайджан не один, Турция рядом с Азербайджаном. Это оказало нам огромную поддержку. Политическую и моральную поддержку. Это придало нам дополнительные силы. Сегодня азербайджанский народ выражает Вам, дорогой брат, свою благодарность. Вы знаете, что в Азербайджане все любят Вас, относятся к Вам с большим уважением. Вы проделали большую работу для нашей Победы”, - сказал глава государства.