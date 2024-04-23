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Ильхам Алиев: Единство Турции и Азербайджана - важный критерий региональной безопасности и стабильности

Ильхам Алиев: Единство Турции и Азербайджана - важный критерий региональной безопасности и стабильности Нас с Турцией объединяют не только Декларация о союзничестве, но и многие другие вопросы. Единство Турции и Азербайджана является важным критерием региональной безопасности и стабильности.
Внешняя политика
23 апреля 2024 г. 17:24
Ильхам Алиев: Единство Турции и Азербайджана - важный критерий региональной безопасности и стабильности

Нас с Турцией объединяют не только Декларация о союзничестве, но и многие другие вопросы. Единство Турции и Азербайджана является важным критерием региональной безопасности и стабильности.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев 23 апреля в выступлении на международном форуме на тему "СОР29 и Зеленое видение для Азербайджана", организованном в Университете ADA.

"Знаю, что как в Азербайджане, так и в Турции существует четкая позиция: оба процесса - сближение Турции с Арменией и нормализация отношений Азербайджана с Арменией должны идти параллельно. Это наша позиция, а также позиция президента Турции", - подчеркнул глава государства.

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: Türkiyə-Azərbaycan birliyi regional təhlükəsizliyin və sabitliyin mühüm meyarıdır

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