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Ильхам Алиев: Двойные стандарты, несправедливость в отношении нас

Ильхам Алиев: Двойные стандарты, несправедливость в отношении нас "Должен также отметить, что мы добились всех этих успехов собственным трудом. Ни у кого не получили ни единого маната поддержки. И освобожденные земли восстанавливаем на сто процентов собственными силами. Да, пригласили иностранные компании. Они работают
Внешняя политика
13 апреля 2022 г. 01:10
Ильхам Алиев: Двойные стандарты, несправедливость в отношении нас

"Должен также отметить, что мы добились всех этих успехов собственным трудом. Ни у кого не получили ни единого маната поддержки. И освобожденные земли восстанавливаем на сто процентов собственными силами. Да, пригласили иностранные компании. Они работают там в качестве подрядчиков. Но до сегодняшнего дня ни у кого не получили ни единого маната. Рассчитываем только на собственные силы, свой талант".

Как передает Report, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев 12 апреля на совещании, посвященном итогам первого квартала этого года.

"Хочу отметить это особо, потому что обычно после таких кровавых войн, таких разрушений – разрушения в Карабахе и Зангезуре не имеют аналога, даже во время Второй Мировой войны таких разрушений не было – созываются донорские конференции, собираются международные организации и реализуется план восстановления. Сегодня опять же достаточно взглянуть на историю Второй Мировой войны. В то время был применен план Маршалла. Если бы Америка не применила этот план для восстановления Европы, то собственными силами Европа восстановила бы свой потенциал, наверное, за 50 лет. Международные фонды оказывают финансовую помощь в связи с другими конфликтами. А нам никто не оказывает никакой помощи - ни в период оккупации, ни после нее. Большинство стран даже не хотели называть оккупацию оккупацией. Помню, в период оккупации в своей деятельности в международных организациях, а также в ходе переговоров в двустороннем формате мы с трудом добивались включения принципа территориальной целостности нашей страны в эти декларации. Многие отказывались. Хотя было ясно, как божий день, кто оккупант, а кто – страна, подвергшаяся оккупации. Вот двойные стандарты, несправедливость. Мы видим это и сегодня, видим в российско-украинской войне. В свое время, когда мы освобождали наши земли от оккупации и использовали знаменитые дроны “Байрактар”, иностранные эксперты и пресса преподносили их как оружие смерти. А сейчас в ходе российско-украинской войны их называют ангелами. Вот в чем разница, вот двойные стандарты, несправедливость в отношении нас. Это реальность. Мы же собственными силами создали и создаем новую реальность. Поэтому еще раз хочу сказать: я все еще надеюсь, что международные организации, крупные фонды, международные неправительственные организации, занимающиеся благотворительностью, обратят на это внимание. Агдам - это Хиросима Кавказа. Это говорю не я, а международные специалисты. Все города, как и Агдам, разрушены армянами до основания. Мы ни у кого не получили ни единого маната. Но нельзя и мириться с такой несправедливостью. Считаю, что наши структуры, правительство, Администрация Президента, министерства каждый по своей линии должны проводить серьезную работу в связи с этим вопросом. Если не хотят помочь, пусть скажут, что не будут помогать. Мы будем знать, что делать. То есть, после войны прошло почти полтора года. Ни один фонд не оказал нам никакой помощи", - сказал Ильхам Алиев.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti: "Fərq budur, ikili standartlar budur, bizə qarşı ədalətsizlik budur"

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