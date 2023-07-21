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Ильхам Алиев: Движение неприсоединения за время председательства Азербайджана получило новое дыхание

Ильхам Алиев: Движение неприсоединения за время председательства Азербайджана получило новое дыхание Я без ложной скромности могу сказать - за время председательства Азербайджана Движение получило новое дыхание.
Внешняя политика
21 июля 2023 г. 17:05
Ильхам Алиев: Движение неприсоединения за время председательства Азербайджана получило новое дыхание

Я без ложной скромности могу сказать - за время председательства Азербайджана Движение получило новое дыхание.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления 21 июля на Шушинском глобальном медиафоруме на тему "Новые медиа в эпоху 4-й Промышленной революции".

Отметив, что в последнее время влияние Движения неприсоединения постепенно деградировало и оно превратилось практически в определенную площадку для обсуждения определенных вопросов, глава государства подчеркнул: "Мы, так же как и к любой работе, и к этой работе отнеслись с большой ответственностью и шаг за шагом стали работать в направлении институционального развития. Председательство Азербайджана единогласным решением было продлено еще на один год, а по факту уже на полтора года, говорит о том, что наша деятельность была отмечена и она востребована".

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Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev: "Qoşulmama Hərəkatı Azərbaycanın sədrliyi dövründə yeni nəfəs qazandı"

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