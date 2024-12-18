Ильхам Алиев: Две несогласованные статьи мирного договора могут быть также приняты Арменией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что по мирному договору с Арменией согласованы 15 из 17 статей.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что по мирному договору с Арменией согласованы 15 из 17 статей.

Как передает Report, об этом глава государства заявил в интервью генеральному директору Международного информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву.

"Мирный договор и одновременное вооружение Армении против нас – это два несопоставимых курса. Ведь по мирному договору мы на самом деле сделали большой прогресс. Из 17 статей этого документа 15 согласованы, осталось два. И во время моей последней встречи с премьер-министром Армении в Казани, то, что я услышал и почувствовал, было то, что эти две статьи несогласованные могут быть также Арменией приняты, я имею в виду наши условия", - сказал президент.

Глава государства сказал, что одна из них касается воздержания от международных исков друг к другу.

"Думаю, что это взаимно приемлемая статья. Мы недавно завершили анализ нанесенного ущерба, причем детальный анализ. Мы потратили 4 года на это, и все документально зафиксировано. Это порядка более 150 миллиардов долларов – ущерб, который был нанесен за годы оккупации. Поэтому воздержание от взаимных исков – думаю, что это было бы взаимно приемлемо. А другая статья касается неразмещения представителей других стран на нашей границе. Почему это важно для нас? Потому что под видом так называемых европейских наблюдателей на границе с нами с армянской стороны создана инфраструктура НАТО. Ведь вопрос отправки этих наблюдателей был согласован с нами в октябре 2022 года на четырехсторонней встрече между Пашиняном, президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем, президентом Франции и мной. Тогда Франция еще не была нами исключена из процесса нормализации", - отметил он.

Ильхам Алиев напомнил, что изначально было согласовано размещение 40 человек, а затем их число было увеличено до 200: "Кроме того, миссия была продлена без согласования с нами и аргументация была: а зачем с вами согласовывать, это же миссия на территории Армении. А наша аргументация была: зачем вы с нами согласовывали, когда мы договаривались. Так же нельзя. И потом количество было увеличено до более чем 200 человек. И более того, эта миссия плавно превратилась в миссию НАТО, поскольку туда подключились представители Канады. Так что это вторая статья, по которой мы должны прийти к согласию".