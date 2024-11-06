Ильхам Алиев Дональду Трампу: Во время первого президентского срока вы уделяли большое внимание укреплению сотрудничества с Азербайджаном

Во время Вашего первого президентского срока Вы уделяли большое внимание укреплению отношений дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и США, устойчивому и последовательному развитию нашего сотрудничества.

Во время Вашего первого президентского срока Вы уделяли большое внимание укреплению отношений дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и США, устойчивому и последовательному развитию нашего сотрудничества.

Как передает Report, об этом написал президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем поздравительном письме Дональду Трампу по случаю победы на президентских выборах в США.

"С удовлетворением хотел бы отметить, что в этот период наше партнерство, основанное на взаимном доверии и поддержке, в том числе наша совместная деятельность в ряде важных областей, в частности, в борьбе с глобальными вызовами и терроризмом, укреплении международного мира и безопасности, обеспечении энергетической безопасности Европы характеризовались динамичным развитием по восходящей линии. Хотел бы особо подчеркнуть Вашу постоянную решительную поддержку энергетической стратегии Азербайджана", - говорится в письме.

Глава государства отметил, что используя огромный потенциал нашего взаимодействия с Соединенными Штатами, мы полны решимости еще больше расширять и углублять наше двустороннее партнерство во всех сферах, в том числе в политической, экономической, энергетической областях, в сфере безопасности, зеленого и цифрового перехода и других направлениях.

"Верим, что во время Вашего нового президентского срока отношения между Азербайджаном и Соединенными Штатами еще больше укрепятся, будут определены новые отрасли сотрудничества", - говорится в письме.