Ильхам Алиев Дональду Трампу: В период Вашего президентства отношения между Азербайджаном и США приобретут новое содержание

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил уверенность в том, что в новый период президентства Дональда Трампа дружественные отношения и сотрудничество между Азербайджанской Республикой и Соединенными Штатами Америки еще больше укрепятся и приобретут нов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил уверенность в том, что в новый период президентства Дональда Трампа дружественные отношения и сотрудничество между Азербайджанской Республикой и Соединенными Штатами Америки еще больше укрепятся и приобретут новое содержание.

Как сообщает Report, об этом говорится в поздравительном письме Ильхама Алиева Дональду Трампу в связи с началом его деятельности в качестве 47-го президента Соединенных Штатов Америки.

"Высоко ценю наше сотрудничество в энергетической сфере, основанное на добрых традициях и построенное на прочном фундаменте, служащее обеспечению энергетической безопасности союзников США. Хотел бы особо подчеркнуть Вашу постоянную поддержку энергетической политики нашей страны.

Мы намерены и впредь решительно продолжать наше активное и эффективное взаимодействие с Соединенными Штатами как в традиционных, так и в новых сферах сотрудничества, наше партнерство, основанное на взаимной вере и доверии, и тесно работать с Вами в этих направлениях.

Верю, что в новый период Вашего президентства дружественные отношения и сотрудничество между Азербайджанской Республикой и Соединенными Штатами Америки еще больше укрепятся и приобретут новое содержание", - говорится в поздравительном письме главы государства.