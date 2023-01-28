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Ильхам Алиев: Для углубления египетско-азербайджанского сотрудничества есть все возможности

Ильхам Алиев: Для углубления египетско-азербайджанского сотрудничества есть все возможности Визит президента Абдулфаттаха ас-Сиси внесет большой вклад в развитие египетско-азербайджанских отношений.
Внешняя политика
28 января 2023 г. 15:54
Ильхам Алиев: Для углубления египетско-азербайджанского сотрудничества есть все возможности

Визит президента Абдулфаттаха ас-Сиси внесет большой вклад в развитие египетско-азербайджанских отношений.

Как сообщает Report, об этом 28 января президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев сказал после встречи с президентом Арабской Республики Египет Абдулфаттахом ас-Сиси в заявлении для печати.

Подчеркнув, что в рамках визита с президентом Египта были обсуждены многие вопросы как в формате "один на один", так и на встрече с участием делегаций, глава государства сказал: "Мы пришли к общей позиции по дальнейшему сотрудничеству - это сотрудничество необходимо углублять и расширять. Для этого есть все возможности, и сегодняшний визит это еще раз подтвердил".

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev: There are all opportunities for deepening Egypt-Azerbaijan cooperation
Версия на азербайджанском языке Dövlət başçısı: "Azərbaycan və Misir əməkdaşlığı dərinləşdirilməli və genişləndirilməlidir"

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