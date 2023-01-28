Ильхам Алиев: Для углубления египетско-азербайджанского сотрудничества есть все возможности

Визит президента Абдулфаттаха ас-Сиси внесет большой вклад в развитие египетско-азербайджанских отношений.

Визит президента Абдулфаттаха ас-Сиси внесет большой вклад в развитие египетско-азербайджанских отношений.

Как сообщает Report, об этом 28 января президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев сказал после встречи с президентом Арабской Республики Египет Абдулфаттахом ас-Сиси в заявлении для печати.

Подчеркнув, что в рамках визита с президентом Египта были обсуждены многие вопросы как в формате "один на один", так и на встрече с участием делегаций, глава государства сказал: "Мы пришли к общей позиции по дальнейшему сотрудничеству - это сотрудничество необходимо углублять и расширять. Для этого есть все возможности, и сегодняшний визит это еще раз подтвердил".