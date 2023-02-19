Ильхам Алиев: Для обсуждения вопросов нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией есть несколько платформ

Для обсуждения вопросов нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией есть несколько платформ.

Для обсуждения вопросов нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией есть несколько платформ.

Как передает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на пленарном заседании на тему "Преодолевая горы? Построение безопасности на Южном Кавказе".

"У нас есть несколько платформ для обсуждения вопросов нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Одной из них является так называемый Брюссельский формат. И вчера во время встречи с президентом Совета Европейского Союза господином Шарлем Мишелем мы еще раз подтвердили нашу приверженность процессу. Сегодня во время трехсторонней встречи, организованной госсекретарем Блинкеном, мы также обсудили Брюссельский процесс как трехсторонний формат. И я думаю, есть общее понимание того, что это только трехсторонний формат, включающий ЕС, Азербайджан и Армению", - отметил глава государства.