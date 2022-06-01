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Ильхам Алиев: Диверсификация – один из важнейших факторов энергобезопасности

Ильхам Алиев: Диверсификация – один из важнейших факторов энергобезопасности "Улучшение энергоэффективности нашей транспортационной системы позволит увеличить экспорт газа из Азербайджана. Это наша цель, я уверен, мы достигнем ее".
Внешняя политика
1 июня 2022 г. 11:26
Ильхам Алиев: Диверсификация – один из важнейших факторов энергобезопасности
Ильхам Алиев

"Улучшение энергоэффективности нашей системы транспортировки позволит увеличить экспорт газа из Азербайджана. Это наша цель, я уверен, мы достигнем ее".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на церемонии открытия Бакинской энергетической недели.

"Поскольку до сих пор, все что мы планировали, не только в нефтегазовой сфере, мы реализовывали. И достигали максимально эффективно", - добавил глава государства.

По его словам, традиционная Международная выставка и конференция Нефть и газ Каспия, а ныне Бакинская энергетическая неделя, позволит обсудить все эти важные вопросы.

"Диверсификация – это один из важнейших факторов энергобезопасности. И мы работаем над диверсификацией с самых первых дней нашей энергетической стратегии: мы диверсифицировали маршруты экспорта, созданы 3 нефтяных трубопровода в разных направлениях, 4 газопровода в разных направлениях, экспортируем электричество в 4 страны", - заявил глава государства.

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Версия на английском языке Ilham Aliyev: Diversification - one of important factors of energy security
Версия на азербайджанском языке Prezident: “Şaxələndirmə enerji təhlükəsizliyinin ən vacib amillərindən biridir”

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