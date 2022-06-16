Ильхам Алиев: Дискуссии на Глобальном Бакинском форуме будут продуктивными

Уверен, что дискуссии на Глобальном Бакинском форуме как всегда будут продуктивными.

Уверен, что дискуссии на Глобальном Бакинском форуме будут продуктивными, как и всегда.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на открытии IX Глобального Бакинского форума.

По его словам, участники внесут свой вклад в открытые и искренние обсуждения по актуальным вопросам, обменяются мнениями, выработают новые подходы по наиболее актуальным глобальным вопросам.

"За эти годы форум трансформировался в один из ведущих институтов, представители почти 50 стран принимают в нем участие, что намного больше, чем годом ранее. Это показывает, что это очень нужная платформа. Выработка новых подходов важна как никогда прежде", - заявил президент Ильхам Алиев.