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Ильхам Алиев: Дискуссии на Глобальном Бакинском форуме будут продуктивными 

Ильхам Алиев: Дискуссии на Глобальном Бакинском форуме будут продуктивными  Уверен, что дискуссии на Глобальном Бакинском форуме как всегда будут продуктивными.
Внешняя политика
16 июня 2022 г. 10:22
Ильхам Алиев: Дискуссии на Глобальном Бакинском форуме будут продуктивными 

Уверен, что дискуссии на Глобальном Бакинском форуме будут продуктивными, как и всегда.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на открытии IX Глобального Бакинского форума.

По его словам, участники внесут свой вклад в открытые и искренние обсуждения по актуальным вопросам, обменяются мнениями, выработают новые подходы по наиболее актуальным глобальным вопросам.

"За эти годы форум трансформировался в один из ведущих институтов, представители почти 50 стран принимают в нем участие, что намного больше, чем годом ранее. Это показывает, что это очень нужная платформа. Выработка новых подходов важна как никогда прежде", - заявил президент Ильхам Алиев.

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Версия на английском языке President: Discussions at Global Baku Forum will be productive as always
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: “Qlobal Bakı Forumunda həmişəki kimi məhsuldar müzakirələr aparılacaq”

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