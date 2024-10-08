Ильхам Алиев: Динамика двусторонних отношений между Азербайджаном и Россией достаточно заметная

Динамика двусторонних отношений между Азербайджаном и Россией после государственного визита Президента Владимира Путина в Баку достаточно заметная.

Динамика двусторонних отношений между Азербайджаном и Россией после государственного визита президента Владимира Путина в Баку достаточно заметная.

Как сообщает корреспондент Report из Москвы, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"После Вашего государственного визита динамика наших двусторонних отношений достаточно заметная. Было много контактов уже на уровне представителей различных структур, членов правительства в рамках дополнения тех решений, которые были достигнуты в августе в Баку", - отметил Алиев.