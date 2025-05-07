Президент Ильхам Алиев: Деятельность Движения неприсоединения как более солидного института – в интересах Азербайджана и Вьетнама

Деятельность Движения неприсоединения как более авторитетного института отвечает интересам Азербайджана и Вьетнама.

Мы взаимодействуем в рамках Движения неприсоединения. Азербайджан председательствовал в этом институте в течение четырех лет и оставил после себя достойный след. Сегодня деятельность Движения неприсоединения как еще более солидного института – в интересах обеих стран.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы с Генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Ламом.

"Сегодня мы в то же время провели обмен мнениями о верховенстве международного права, и здесь также нет никаких разногласий", - отметил глава государства, добавив, что все вопросы должны решаться в рамках международного права, на основе территориальной целостности, суверенитета и неприкосновенности границ стран, а все спорные вопросы должны быть урегулированы путем переговоров, мирными средствами.