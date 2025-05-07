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Президент Ильхам Алиев: Деятельность Движения неприсоединения как более солидного института – в интересах Азербайджана и Вьетнама

Президент Ильхам Алиев: Деятельность Движения неприсоединения как более солидного института – в интересах Азербайджана и Вьетнама Деятельность Движения неприсоединения как более авторитетного института отвечает интересам Азербайджана и Вьетнама.
Внешняя политика
7 мая 2025 г. 18:49
Президент Ильхам Алиев: Деятельность Движения неприсоединения как более солидного института – в интересах Азербайджана и Вьетнама

Мы взаимодействуем в рамках Движения неприсоединения. Азербайджан председательствовал в этом институте в течение четырех лет и оставил после себя достойный след. Сегодня деятельность Движения неприсоединения как еще более солидного института – в интересах обеих стран.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы с Генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Ламом.

"Сегодня мы в то же время провели обмен мнениями о верховенстве международного права, и здесь также нет никаких разногласий", - отметил глава государства, добавив, что все вопросы должны решаться в рамках международного права, на основе территориальной целостности, суверенитета и неприкосновенности границ стран, а все спорные вопросы должны быть урегулированы путем переговоров, мирными средствами.

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Версия на английском языке Ilham Aliyev: Azerbaijan and Vietnam share interest in strengthening Non-Aligned Movement as more robust institution
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: Qoşulmama Hərəkatının daha sanballı təsisat kimi fəaliyyəti Azərbaycanın və Vyetnamın marağındadır

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