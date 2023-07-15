Ильхам Алиев: "День демократии и национального единства" останется великим славным днем в истории турецкой государственности

В седьмую годовщину событий 15 июля в Турции с глубоким уважением и почтением отдаем дань светлой памяти наших шехидов, пожертвовавших жизнью на пути предотвращения попытки государственного переворота.

В седьмую годовщину событий 15 июля в Турции с глубоким уважением и почтением отдаем дань светлой памяти наших шехидов, пожертвовавших жизнью на пути предотвращения попытки государственного переворота.

Как сообщает Report, об этом говорится в послании президента Ильхама Алиева, адресованном президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с годовщиной событий 15 июля.

В послании отмечается: "Этот вероломный план, направленный против Турецкой Республики, был тяжелым испытанием в истории Вашей страны. Народ Турции, с честью вышедший из этого испытания, еще раз наглядно продемонстрировал всему миру несокрушимость его воли, стойкость, верность государственности и демократии. Благодаря решимости турецкого народа и государства, стоявших плечом к плечу в тот трудный день, эта победа, достигнутая ценой крови и жизни наших шехидов, подтвердила несравненный боевой дух и непобедимость Вашего народа, его любовь к Родине. "День демократии и национального единства", учрежденный как символ солидарности и национального единства, останется великим славным днем в истории турецкой государственности".