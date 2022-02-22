Ильхам Алиев: Декларация открывает огромные перспективы на будущее

Декларация о союзническом взаимодействии между Азербайджаном и Россией открывает огромные перспективы на будущее.

Декларация о союзническом взаимодействии между Азербайджаном и Россией открывает огромные перспективы на будущее.

Как передает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев на пресс-конференции по итогам переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным.

"Этот документ не только подводит итог многолетней совместной работе, но и открывает огромные перспективы на будущее. Мы будем наращивать политическое взаимодействие, будем так же, как раньше, поддерживать друг друга в международных структурах, увеличивать объем взаимной торговли и решать все вопросы, которые на повестке дня", - сказал Ильхам Алиев.