Ильхам Алиев: Декларация открывает огромные перспективы на будущее

Декларация о союзническом взаимодействии между Азербайджаном и Россией открывает огромные перспективы на будущее.
Как передает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев на пресс-конференции по итогам переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным.
"Этот документ не только подводит итог многолетней совместной работе, но и открывает огромные перспективы на будущее. Мы будем наращивать политическое взаимодействие, будем так же, как раньше, поддерживать друг друга в международных структурах, увеличивать объем взаимной торговли и решать все вопросы, которые на повестке дня", - сказал Ильхам Алиев.