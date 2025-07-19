Ильхам Алиев: Действия Еревана не способствуют региональной интеграции

Интересы Армении и Азербайджана могут совпадать, однако действия Еревана не способствуют региональной интеграции

Интересы Армении и Азербайджана могут совпадать, однако действия Еревана не способствуют региональной интеграции.

Как передает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с участниками III Шушинского глобального медиафорума.

"Интересы Армении и Азербайджана могут совпадать. Но Армения всегда видела это по другому. Если бы не было бы оккупации, депортации азербайджанцев, геноцида, ситуация на Южном Кавказе складывалась бы совсем по другому. <...> Южный Кавказ был бы давно интегрирован и не было бы потеряно так много времени", - сказал Ильхам Алиев.

Президент подчеркнул, что причина заключается в оккупационной сути режимов, которые управляли Арменией с момента распада СССР. "Ни один из них друг от друга не отличался в азербайджанофобии и немотивированной агрессии против Азербайджана", - сказал Ильхам Алиев.

Он также добавил, что после возвращения территорий не видит принципиальных противоречий с армянской стороной.

Говоря о встрече в Абу-Даби с премьер-министром Армении, Ильхам Алиев отметил, что знаком с комментариями, которые доносились из Еревана. "Я был ознакомлен с тем, что говорил Пашинян, о том что надо было раньше признать Карабах частью Азербайджана. Надо было, я ему об этом говорил и в 2018 и в 2019. Я предупреждал, что будет хуже", - отметил глава государства.

"Одна из тем, которую мы обсуждали, - это крайне низкий уровень доверия между сторонами, и это вполне объяснимо. Наша позиция всегда оставалась неизменной: как я говорил, Карабах - это Азербайджан, так и продолжаю говорить. В то же время армянская позиция менялась. Есть ли гарантии, что этого не произойдет вновь? У меня их нет. Поэтому необходимы международно-правовые механизмы, которые окончательно положат конец сепаратизму. Для этого, в частности, требуется ликвидация Минской группы ОБСЕ и внесение изменений в армянскую конституцию", - подчеркнул Ильхам Алиев.