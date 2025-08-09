О нас

Ильхам Алиев: Чем скорее Армения внесет изменения в Конституцию, тем лучше

Я не могу сказать ничего о том, когда Армения внесет изменения в Конституцию, поскольку это внутреннее дело этой страны.
Внешняя политика
9 августа 2025 г. 01:40
Я не могу сказать ничего о том, когда Армения внесет изменения в Конституцию, поскольку это внутреннее дело этой страны.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью журналистам по итогам встреч в Вашингтоне.

Глава государства отметил, что чем скорее из Конституции Армении будут устранены территориальные претензии к Азербайджану, тем лучше:

"Парафирование текста мирного соглашения в Вашингтоне дает основание полагать, что это произойдет, в противном случае это было бы неуважением к США".

Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: Ermənistan Konstitusiyasında nə qədər tez dəyişiklik etsə, bir o qədər yaxşı olar

