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Ильхам Алиев: Будем и дальше поддерживать друг друга

Ильхам Алиев: Будем и дальше поддерживать друг друга "Также хотел бы с Вами обсудить вопросы, связанные с восстановлением Карабаха"
Внешняя политика
14 апреля 2021 г. 14:02
Ильхам Алиев: Будем и дальше поддерживать друг друга
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"Также хотел бы с Вами обсудить вопросы, связанные с восстановлением Карабаха. Мы знаем опыт белорусских компаний по созданию агропромышленных комплексов в Беларуси. Поэтому в плане восстановления освобожденных территорий, конечно, эта тема занимает особое место".

Как сообщает Report, об этом 14 апреля в ходе встречи один на один с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко, находящимся в нашей стране с рабочим визитом, заявил Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

"Конечно же, радует, что мы продолжаем и будем и дальше поддерживать друг друга в международных структурах, где мы участвуем. То есть, у нас отношения, совершенно свободные от всяких проблем. Наши регулярные контакты позволяют просто подводить итог сделанному, намечать следующие шаги и двигаться вперед как два друга, партнера. Еще раз добро пожаловать и рад Вас снова видеть в Баку", - сказал президент.

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Bundan sonra da bir-birimizi dəstəkləməkdə davam edəcəyik"

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