Ильхам Алиев: Будем и дальше поддерживать друг друга

"Также хотел бы с Вами обсудить вопросы, связанные с восстановлением Карабаха"

"Также хотел бы с Вами обсудить вопросы, связанные с восстановлением Карабаха. Мы знаем опыт белорусских компаний по созданию агропромышленных комплексов в Беларуси. Поэтому в плане восстановления освобожденных территорий, конечно, эта тема занимает особое место".

Как сообщает Report, об этом 14 апреля в ходе встречи один на один с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко, находящимся в нашей стране с рабочим визитом, заявил Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

"Конечно же, радует, что мы продолжаем и будем и дальше поддерживать друг друга в международных структурах, где мы участвуем. То есть, у нас отношения, совершенно свободные от всяких проблем. Наши регулярные контакты позволяют просто подводить итог сделанному, намечать следующие шаги и двигаться вперед как два друга, партнера. Еще раз добро пожаловать и рад Вас снова видеть в Баку", - сказал президент.