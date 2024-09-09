Ильхам Алиев: Баку считает приемлемым предложение о проведении переговоров с Ереваном в Астане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Астана готова сыграть роль платформы для проведения переговоров между Арменией и Азербайджаном по мирному договору.
Как передает Report, об этом Токаев заявил в ходе телефонного разговора с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Глава нашего государства отметил, что предложение о проведении этих переговоров между двумя странами в Астане приемлемо для Азербайджана.
В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями по вопросам двусторонней повестки дня.