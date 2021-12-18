Ильхам Алиев: Азербайджанский народ устал от постоянных визитов тройки Минской группы

“Минская группа, согласно мандату ОБСЕ, должна была разрешить конфликт с 1992 года. Они действовали в течение 28 лет до конца ноября прошлого года, пока мы не освободили территории в течение 44 дней. Мое мнение о деятельности Минской группы не отличается

“Минская группа, согласно мандату ОБСЕ, должна была разрешить конфликт с 1992 года. Они действовали в течение 28 лет до конца ноября прошлого года, пока мы не освободили территории в течение 44 дней. Мое мнение о деятельности Минской группы не отличается от мнения азербайджанского народа. Это была неудача".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью итальянской газете "Il Sole 24 Ore" 15 декабря во время рабочего визита в Брюссель.

"Единственным способом заставить Армению покинуть территории Азербайджана и следовать резолюциям Совета Безопасности ООН было введение санкций против Армении. Мы знаем, что в определенных случаях эти санкции применяются против других стран, но не против Армении. Опять двойные стандарты, опять несправедливый подход. Азербайджанский народ устал от этих постоянных визитов тройки Минской группы. Они приезжали и уезжали несколько раз в год, и не было никакого результата", - сказал И.Алиев.