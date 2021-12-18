О нас
Report Georgia
Аудио новости

Ильхам Алиев: Азербайджанский народ устал от постоянных визитов тройки Минской группы

Ильхам Алиев: Азербайджанский народ устал от постоянных визитов тройки Минской группы “Минская группа, согласно мандату ОБСЕ, должна была разрешить конфликт с 1992 года. Они действовали в течение 28 лет до конца ноября прошлого года, пока мы не освободили территории в течение 44 дней. Мое мнение о деятельности Минской группы не отличается
Внешняя политика
18 декабря 2021 г. 16:39
Ильхам Алиев: Азербайджанский народ устал от постоянных визитов тройки Минской группы

“Минская группа, согласно мандату ОБСЕ, должна была разрешить конфликт с 1992 года. Они действовали в течение 28 лет до конца ноября прошлого года, пока мы не освободили территории в течение 44 дней. Мое мнение о деятельности Минской группы не отличается от мнения азербайджанского народа. Это была неудача".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью итальянской газете "Il Sole 24 Ore" 15 декабря во время рабочего визита в Брюссель.

"Единственным способом заставить Армению покинуть территории Азербайджана и следовать резолюциям Совета Безопасности ООН было введение санкций против Армении. Мы знаем, что в определенных случаях эти санкции применяются против других стран, но не против Армении. Опять двойные стандарты, опять несправедливый подход. Азербайджанский народ устал от этих постоянных визитов тройки Минской группы. Они приезжали и уезжали несколько раз в год, и не было никакого результата", - сказал И.Алиев.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Ilham Aliyev: Azerbaijani people were tired of permanent visits of Minsk Group “troika”
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Azərbaycan xalqı Minsk qrupu üçlüyünün daimi səfərlərindən yorulmuşdu"

Другие новости из категории

Ильхам Алиев: В Армении действительно должны осознать эту золотую возможность
Ильхам Алиев: В Армении действительно должны осознать эту золотую возможность
18 декабря 2021 г. 17:05
Президент: Если территории не будут очищены от мин, мы не сможем обеспечить возвращение людей
Президент: Если территории не будут очищены от мин, мы не сможем обеспечить возвращение людей
18 декабря 2021 г. 17:02
Азербайджанский лидер: Россия полностью уважает нашу политику, мы не конкуренты
Азербайджанский лидер: Россия полностью уважает нашу политику, мы не конкуренты
18 декабря 2021 г. 16:49
Президент: Наша газовая стратегия была очень четкой и открытой
Президент: Наша газовая стратегия была очень четкой и открытой
18 декабря 2021 г. 16:44
Президент Азербайджана: В Армении большое общественное недовольство репрессиями
Президент Азербайджана: В Армении большое общественное недовольство репрессиями
18 декабря 2021 г. 16:37
Президент Ильхам Алиев дал интервью итальянской газете Il Sole 24 Ore
ФотоПрезидент Ильхам Алиев дал интервью итальянской газете Il Sole 24 Ore
18 декабря 2021 г. 16:20
Глава МИД Азербайджана отправился в Пакистан
Глава МИД Азербайджана отправился в Пакистан
18 декабря 2021 г. 14:12
Посол Турции в Грузии: Я обязательно побываю в Карабахе
Посол Турции в Грузии: Я обязательно побываю в Карабахе
18 декабря 2021 г. 14:06
Вице-президент Турции: Нормализация отношений будет зависеть от шагов Армении
Вице-президент Турции: Нормализация отношений будет зависеть от шагов Армении
18 декабря 2021 г. 13:11
Премьер-министр: Грузия укрепит отношения с Азербайджаном
Премьер-министр: Грузия укрепит отношения с Азербайджаном
18 декабря 2021 г. 12:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi