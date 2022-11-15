Ильхам Алиев: Азербайджанский газ вносит свой вклад в энергобезопасность Европы

"Сегодня азербайджанский газ вносит свой вклад в энергетическую безопасность Европы".

"Сегодня азербайджанский газ вносит свой вклад в энергетическую безопасность Европы".

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в ходе совместного заявления с президентом Албании Байрамом Бегаем.

"Азербайджан и Албания являются членами проекта TAP, и наши страны играют очень важную роль в реализации Южного газового коридора. Представители Албании всегда принимали очень активное участие в заседаниях Консультативного совета Южного газового коридора, организованных под председательством Азербайджана и Европейского союза. Сегодня азербайджанский газ также вносит свой вклад в энергетическую безопасность Европы", - подчеркнул президент Азербайджана.