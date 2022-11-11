Ильхам Алиев: Азербайджано-узбекские отношения вышли на более высокий уровень

Азербайджано-узбекские отношения вышли на более высокий уровень.

Азербайджано-узбекские отношения вышли на более высокий уровень.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил на IX саммите Организации тюркских государств в Самарканде.

"Я посещаю братский Узбекистан в третий раз за последние 7 месяцев. В апреле я посетил Узбекистан с государственным визитом. В сентябре я участвовал во встрече на высшем уровне стран-членов Шанхайской организации сотрудничества. Сегодня я рад снова находиться в Самарканде. Во время этих визитов я ознакомился с масштабными строительными работами в Узбекистане. Поздравляю моего брата президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и братский узбекский народ с достигнутыми успехами. Мои беседы с президентом Шавкатом Мирзиёевым в ходе визитов показывают, что азербайджано-узбекские отношения вышли на более высокий уровень".