Ильхам Алиев: Азербайджано-турецкое братство и единство находятся на своей самой высокой вершине

"С чувством большой радости хочу отметить, что сегодня азербайджано-турецкое братство, единство и стратегическое союзничество носят образцовый характер и находятся на своей самой высокой вершине".

"С чувством большой радости хочу отметить, что сегодня азербайджано-турецкое братство, единство и стратегическое союзничество носят образцовый характер и находятся на своей самой высокой вершине".

Как передает Report, об этом говорится в поздравительном письме, направленном президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану.

Подчеркивается, что межгосударственные связи, построенные на такой прочной основе, как взаимное доверие, поддержка и солидарность, одновременно вносят важный вклад в региональное сотрудничество, стабильность и безопасность.

"Уверен, что совместными усилиями отношения между Азербайджаном и Турцией, черпающие силы в нерушимой воле наших братских народов и опирающиеся на принцип "Одна нация, два государства", и впредь будут развиваться по восходящей и укрепляться", - отметил Ильхам Алиев.