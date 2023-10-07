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Ильхам Алиев: Азербайджано-турецкое братство и единство находятся на своей самой высокой вершине

Ильхам Алиев: Азербайджано-турецкое братство и единство находятся на своей самой высокой вершине "С чувством большой радости хочу отметить, что сегодня азербайджано-турецкое братство, единство и стратегическое союзничество носят образцовый характер и находятся на своей самой высокой вершине".
Внешняя политика
7 октября 2023 г. 22:54
Ильхам Алиев: Азербайджано-турецкое братство и единство находятся на своей самой высокой вершине

"С чувством большой радости хочу отметить, что сегодня азербайджано-турецкое братство, единство и стратегическое союзничество носят образцовый характер и находятся на своей самой высокой вершине".

Как передает Report, об этом говорится в поздравительном письме, направленном президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану.

Подчеркивается, что межгосударственные связи, построенные на такой прочной основе, как взаимное доверие, поддержка и солидарность, одновременно вносят важный вклад в региональное сотрудничество, стабильность и безопасность.

"Уверен, что совместными усилиями отношения между Азербайджаном и Турцией, черпающие силы в нерушимой воле наших братских народов и опирающиеся на принцип "Одна нация, два государства", и впредь будут развиваться по восходящей и укрепляться", - отметил Ильхам Алиев.

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: “Hazırda Azərbaycan-Türkiyə qardaşlığı, birliyi və strateji müttəfiqliyi özünün ən yüksək zirvəsindədir”

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