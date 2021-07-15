Ильхам Алиев: Азербайджано-турецкие связи находятся на самой высокой вершине

"Азербайджано-турецкие связи, являющиеся лучшим примером дружбы и братства, вносящие вклад в мир, безопасность и сотрудничество, сегодня находятся на своей самой высокой вершине. Шушинская декларация, которую мы подписали во время Вашего визита в культурн

"Азербайджано-турецкие связи, являющиеся лучшим примером дружбы и братства, вносящие вклад в мир, безопасность и сотрудничество, сегодня находятся на своей самой высокой вершине. Шушинская декларация, которую мы подписали во время Вашего визита в культурную столицу Азербайджана – город Шуша, поднимая наши союзнические отношения на качественно новый уровень, определяет дальнейшие направления нашего сотрудничества".

Как передает Report, эти мысли отражены в письме президента Азербайджана Ильхама Алиева, адресованном президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

"Уверен, что мы продолжим совместные усилия для достижения поставленных целей во имя дальнейшего укрепления и развития азербайджано-турецкого единства и братства в соответствии с лозунгом "Одна нация, два государства", - отмечается в письме.