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Ильхам Алиев: Азербайджано-турецкие связи находятся на самой высокой вершине

Ильхам Алиев: Азербайджано-турецкие связи находятся на самой высокой вершине "Азербайджано-турецкие связи, являющиеся лучшим примером дружбы и братства, вносящие вклад в мир, безопасность и сотрудничество, сегодня находятся на своей самой высокой вершине. Шушинская декларация, которую мы подписали во время Вашего визита в культурн
Внешняя политика
15 июля 2021 г. 14:02
Ильхам Алиев: Азербайджано-турецкие связи находятся на самой высокой вершине

"Азербайджано-турецкие связи, являющиеся лучшим примером дружбы и братства, вносящие вклад в мир, безопасность и сотрудничество, сегодня находятся на своей самой высокой вершине. Шушинская декларация, которую мы подписали во время Вашего визита в культурную столицу Азербайджана – город Шуша, поднимая наши союзнические отношения на качественно новый уровень, определяет дальнейшие направления нашего сотрудничества".

Как передает Report, эти мысли отражены в письме президента Азербайджана Ильхама Алиева, адресованном президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

"Уверен, что мы продолжим совместные усилия для достижения поставленных целей во имя дальнейшего укрепления и развития азербайджано-турецкого единства и братства в соответствии с лозунгом "Одна нация, два государства", - отмечается в письме.

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Версия на английском языке Ilham Aliyev says Azerbaijani-Turkish relations are at their highest peak
Версия на азербайджанском языке Dövlət başçısı: "Azərbaycan-Türkiyə əlaqələri bu gün özünün ən yüksək zirvəsindədir"

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