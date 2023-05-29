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Ильхам Алиев: азербайджано-турецкие отношения сегодня не имеют аналогов в мире

Ильхам Алиев: азербайджано-турецкие отношения сегодня не имеют аналогов в мире Азербайджано-турецкие отношения, исходящие из воли наших народов, исторически связанных друг с другом неразрывными узами, сегодня не имеют аналогов в мире.
Внешняя политика
29 мая 2023 г. 00:14
Ильхам Алиев: азербайджано-турецкие отношения сегодня не имеют аналогов в мире

Азербайджано-турецкие отношения, исходящие из воли наших народов, исторически связанных друг с другом неразрывными узами, сегодня не имеют аналогов в мире.

Как передает Report, об этом говорится в поздравительном письме, направленном президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым Реджепу Тайипу Эрдогану по случаю его победы на президентских выборах.

"Наши нерушимая дружба и братство, взаимовыгодное сотрудничество, совместно реализуемые крупномасштабные проекты являются важными факторами, характеризующими наше стратегическое союзничество, а также составляют основу регионального сотрудничества, безопасности и стабильности.

Наш народ всегда с большой благодарностью вспоминает решительную, однозначную политическую и моральную поддержку лично с Вашей стороны, со стороны братского государства и народа Турции в борьбе Азербайджана за освобождение своих земель от оккупации.

Дорогой Брат, пользуясь случаем, приглашаю Вас совершить свой первый визит в Азербайджан", - подчеркивается в поздравительном послании.

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Azərbaycan-Türkiyə əlaqələrinin bu gün dünyada bənzəri yoxdur"

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