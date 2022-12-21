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Ильхам Алиев: Азербайджано-сербские связи основаны на дружбе и взаимопонимании

Ильхам Алиев: Азербайджано-сербские связи основаны на дружбе и взаимопонимании Оглядываясь вновь на двусторонние связи, мы видим, что они во всех областях основаны на дружбе и взаимопонимании. Уверен, что и следующий год мы проведем в такой же атмосфере. Потому что этот год был очень успешным для наших двусторонних связей.
Внешняя политика
21 декабря 2022 г. 18:23
Ильхам Алиев: Азербайджано-сербские связи основаны на дружбе и взаимопонимании

Оглядываясь вновь на двусторонние связи, мы видим, что они во всех областях основаны на дружбе и взаимопонимании. Уверен, что и следующий год мы проведем в такой же атмосфере. Потому что этот год был очень успешным для наших двусторонних связей.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы после встречи один на один с президентом Сербии Александаром Вучичем.

"Можно с оптимизмом смотреть как на два взаимных визита, так и на контакты членов наших делегаций и будущее сербско-азербайджанских отношений в целом. Поэтому мы очень рады, и я благодарен моему дорогому другу президенту Вучичу за эту дружбу", - отметил глава государства.

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