Ильхам Алиев: Азербайджано-израильские отношения основаны на дружбе и взаимном уважении

Азербайджано-израильские отношения основаны на исторически сложившихся традициях тесной дружбы и взаимного уважения между нашими народами.

Азербайджано-израильские связи основаны на исторически существующих между нашими народами традициях тесной дружбы и взаимного уважения.

Как сообщает Report, об этом говорится в письме президента Азербайджана Ильхама Алиева главе Израиля Ицхаку Герцогу.

"С удовлетворением хочу отметить, что за минувшие 30 лет наше сотрудничество в политической, экономической, военно-технической, культурной сферах, в области здравоохранения и других областях, представляющих взаимный интерес, развивалось по восходящей, наши дружеские отношения еще больше укрепились.

Еврейская община, веками проживающая в Азербайджане в условиях доброжелательности, спокойствия и гармонии, наши соотечественники еврейского происхождения, живущие как в Израиле, так и в других странах мира, вносят вклад в укрепление наших межгосударственных отношений.

Сегодня есть хорошие возможности для развития и расширения круга охвата сотрудничества между нашими странами. Верю, что, используя имеющиеся возможности во благо наших народов, питающих большую симпатию друг к другу, мы можем совместными усилиями добиться дальнейшего углубления наших традиционных дружественных связей, плодотворного сотрудничества", - говорится в письме.