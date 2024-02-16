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Ильхам Алиев: Азербайджано-итальянские связи развиваются на основе стратегического партнерства

Ильхам Алиев: Азербайджано-итальянские связи развиваются на основе стратегического партнерства Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что азербайджано-итальянские связи действительно носят совершенный характер и развиваются на основе стратегического партнерства.
Внешняя политика
16 февраля 2024 г. 21:34
Ильхам Алиев: Азербайджано-итальянские связи развиваются на основе стратегического партнерства

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что азербайджано-итальянские связи действительно носят совершенный характер и развиваются на основе стратегического партнерства.

Как передает Report, с таким заявлением глава государства выступил 16 февраля в ходе встречи с генеральным содиректором итальянской компании Leonardo Лоренцо Мариани на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Президент Ильхам Алиев выразил удовлетворение сотрудничеством между Азербайджаном и компанией Leonardo. Глава государства отметил, что в поздравительном послании, направленном ему президентом Италии по случаю победы на президентских выборах, говорится о том, что итальяно-азербайджанские связи находятся на совершенном уровне. Президент Ильхам Алиев, в свою очередь, также подчеркнул, что азербайджано-итальянские связи действительно носят совершенный характер и развиваются на основе стратегического партнерства.

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: Azərbaycan-İtaliya əlaqələri strateji tərəfdaşlıq zəminində inkişaf edir

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