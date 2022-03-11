Ильхам Алиев: Азербайджано-иранские отношения и впредь будут успешно развиваться

«Я высоко ценю регулярный политический диалог между Азербайджаном и Ираном и наше сотрудничество в ряде сфер. Считаю, что сегодня имеются большие перспективы для дальнейшего развития нашего взаимовыгодного сотрудничества».
Как сообщает Report, об этом говорится в поздравительном письме президента Ильхама Алиева, направленному президенту Ирана Сеиду Ибрагиму Раиси в связи с 30-летием установления дипломатических отношений между Азербайджанской Республикой и Исламской Республикой Иран.
«Верю, что азербайджано-иранские отношения, служащие интересам наших народов и стран, и впредь совместными усилиями будут успешно развиваться и укрепляться», - отмечено в письме.