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Ильхам Алиев: Азербайджано-белорусские связи, характеризующиеся плодотворным сотрудничеством, вызывают особое удовлетворение

Ильхам Алиев: Азербайджано-белорусские связи, характеризующиеся плодотворным сотрудничеством, вызывают особое удовлетворение Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил своему белорусскому коллеге Александру Лукашенко поздравительное письмо по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Беларусь.
Внешняя политика
10 июня 2023 г. 20:11
Ильхам Алиев: Азербайджано-белорусские связи, характеризующиеся плодотворным сотрудничеством, вызывают особое удовлетворение

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил своему белорусскому коллеге Александру Лукашенко поздравительное письмо по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Беларусь.

Как передает Report, президент Ильхам Алиев вновь отметил высокий уровень азербайджано-белорусских отношений, которые за последние три десятилетия последовательно расширялись и углублялись в духе взаимовыгодного партнерства, опираясь на добрые традиции дружбы, взаимного уважения и доверия, связывающие наши народы.

"Наши межгосударственные связи, прошедшие большой путь развития и характеризующиеся активным политическим диалогом, интенсивными контактами и тесным взаимодействием в двустороннем и многостороннем форматах, плодотворным сотрудничеством в торгово-экономической, гуманитарной и многих других сферах, вызывают особое удовлетворение", - говорится в письме.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул весомый личный вклад Александра Лукашенко в поступательное развитие азербайджано-белорусских отношений, повышение их уровня до стратегического партнерства и выразил уверенность, что совместными усилиями отношения дружбы и сотрудничества между Азербайджанской Республикой и Республикой Беларусь будут и далее всесторонне укрепляться и наполняться новым содержанием в интересах наших народов и стран.

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Məhsuldar əməkdaşlıqla xarakterizə olunan Azərbaycan-Belarus əlaqələri xüsusi məmnunluq doğurur"

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