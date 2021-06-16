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Ильхам Алиев: Азербайджан является активным членом Организации исламского сотрудничества

Ильхам Алиев: Азербайджан является активным членом Организации исламского сотрудничества "Азербайджан является активным членом Организации исламского сотрудничества, тесно сотрудничает с государствами-участниками как на двусторонней основе, так и в рамках международных организаций".
Внешняя политика
16 июня 2021 г. 17:10
Ильхам Алиев: Азербайджан является активным членом Организации исламского сотрудничества
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"Азербайджан является активным членом Организации исламского сотрудничества, тесно сотрудничает с государствами-участниками как на двусторонней основе, так и в рамках международных организаций".

Как передает Report, об этом президент Ильхам Алиев сказал во время выступления в видеоформате на втором Саммите Организации исламского сотрудничества по науке и технологиям.

Глава государства отметил, что за последние несколько лет в Азербайджане проведено около 10 встреч на уровне министров иностранных дел, культуры, туризма, образования, труда и других министров государств-членов Организации исламского сотрудничества: "Азербайджан всегда прилагал усилия, направленные на укрепление солидарности между исламскими странами. Очередным проявлением этого стали IV Игры исламской солидарности с участием 54 государств, проведенные нами в 2017 году. Наряду с этим, мы приступили к стипендиальной программе, позволяющей гражданам стран-участниц Организации исламского сотрудничества получать образование в нашей стране".

"Мы высоко оцениваем последовательную поддержку Организацией исламского сотрудничества справедливой позиции Азербайджана в связи с армянской военной агрессией. Со дня Саммита в Касабланке в 1994 году по настоящее время Организация исламского сотрудничества приняла более 80 резолюций, осуждающих агрессию Армении против Азербайджана, поддерживающих суверенитет и территориальную целостность нашей страны. В этом контексте, следует особо отметить учреждение в 2016 году Контактной группы Организации исламского сотрудничества в связи с агрессией Республики Армения против Азербайджанской Республики. Азербайджан, в свою очередь, тоже всегда поддерживал стран-участниц Организации исламского сотрудничества, прилагал усилия для обеспечения более тесного сотрудничества и солидарности среди исламских стран", - сказал глава государства.

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Версия на английском языке Ilham Aliyev: Azerbaijan is active member of OIC family
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Azərbaycan İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı ailəsinin fəal üzvüdür"

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